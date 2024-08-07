Son Dakika... AFAD Duyurdu! Akdeniz'de Peş Peşe 2 Deprem!
AFAD, Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.
Denizin 6.92 km altında meydana gelen deprem, saat 22.01'de meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 7, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-08-07
Saat:22:01:53 TSİ
Enlem:34.94028 N
Boylam:24.40389 E
Derinlik:6.92 km
Detay:https://t.co/p7QcrOlt9C@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Aynı bölgede 6 dakika arayla bir deprem daha oldu.
Saat 22.07'de olan bu depremin büyüklüğü de 3.7 olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 7, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-08-07
Saat:22:07:04 TSİ
Enlem:34.86917 N
Boylam:25.14139 E
Derinlik:6.94 km
Detay:https://t.co/HUID3FdyQ0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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