Son Dakika... AFAD Duyurdu! Akdeniz'de Peş Peşe 2 Deprem!

Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.

Denizin 6.92 km altında meydana gelen deprem, saat 22.01'de meydana geldi.

Aynı bölgede 6 dakika arayla bir deprem daha oldu.

Saat 22.07'de olan bu depremin büyüklüğü de 3.7 olarak ölçüldü.