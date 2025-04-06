Son Anketten Muhalefete Kötü Haber... Halk Kimi Cumhurbaşkanı Görmek İstiyor?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve çok sayıda belediye başkanının tutuklanması sonrası son seçim anketi yayımlandı. ASAL Araştırma, 21-28 Mart tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiye "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi ismi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" diye sordu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİRİNCİ SIRADA

Anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 31,2 ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada yüzde 25,5 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bulunuyor. Yavaş’ı yüzde 22,0 oranıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu izliyor.

Diğer adaylar arasında CHP Lideri Özgür Özel %4,3 oranında destek alırken, katılımcıların %5,2'si "başka biri"ni tercih ediyor. “Fikrim yok / Cevap yok / Hiçbiri” şeklinde yanıt verenlerin oranı ise yüzde 11,8.

Kaynak: Haber Merkezi