Son ankette ortaya çıktı: İşte İstanbul seçmeninin en büyük korkusu

ORC Araştırma tarafından yapılan son ankette, İstanbul'da seçmenin en büyük korkusu/endişesi soruldu. Araştırma 7-14 Ağustos tarihleri arasında 2950 katılımcı ile gerçekleştirildi. Anketten çıkan sonuçlara göre, seçmenin en büyük endişeleri şöyle sıralandı: