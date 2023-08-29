Son ankette ortaya çıktı: İşte İstanbul seçmeninin en büyük korkusu

ORC Araştırma tarafından yapılan son ankette, seçmene en büyük korkusu/endişesi soruldu. Anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı.

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Son ankette ortaya çıktı: İşte İstanbul seçmeninin en büyük korkusu - Resim: 1

ORC Araştırma tarafından yapılan son ankette, İstanbul'da seçmenin en büyük korkusu/endişesi soruldu. Araştırma 7-14 Ağustos tarihleri arasında 2950 katılımcı ile gerçekleştirildi. Anketten çıkan sonuçlara göre, seçmenin en büyük endişeleri şöyle sıralandı:

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Son ankette ortaya çıktı: İşte İstanbul seçmeninin en büyük korkusu - Resim: 2

YOKSULLUK: YÜZDE 29,5

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Son ankette ortaya çıktı: İşte İstanbul seçmeninin en büyük korkusu - Resim: 3

DEPREM: YÜZDE 24,2

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Son ankette ortaya çıktı: İşte İstanbul seçmeninin en büyük korkusu - Resim: 4

MİLLİ GÜVENLİK PROBLEMLERİ: YÜZDE 15,7

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