Son Anda Hakim Değişti, İBB'nin Yurdu AKP'li İsmin Vakfında Kaldı!

RIFAT KIRCI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), cemaat, tarikat ve iktidara vakıflara devredilen taşınmazların iadesi için başlattığı hukuk mücadelesi devam ediyor. Son olarak Başakşehir’de eski KİPTAŞ yönetimi tarafından yapılan ve cüzi bir oranla Bilim ve İnsan Vakfı’na kiralanan yurdun iadesi için açılan davada karar çıktı.

Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada davanın reddine karar verilirken istinaf yolunun açık olduğu belirtildi. İBB aleyhine çıkan karara KİPTAŞ Başkanı Ali Kurt tepki göstererek hukuk mücadelesinin devam edeceğini belirtti.

'SON ANDA HAKİM DEĞİŞTİ'

KİPTAŞ Başkanı ve İBB Şehircilik Grubu Başkanı Ali Kurt kararı “Konu İBB ve Başkanımız Ekrem İmamoğlu olunca hukuk normlarının dışında ve keyfi kararlar almak normalleştiriliyor” şeklinde eleştirdi. Kurt, davada lehlerinde karar beklerlerken son anda hakim değişikliğine gidildiğini ve İBB aleyhine sonuçlandığını belirterek “Bu yurtların ihtiyacı olan öğrencilerin yararlanması noktasında elimizden geleni yapacağız” dedi.

KİPTAŞ Başkanı ve İBB Şehircilik Grubu Başkanı Ali Kurt

Kurt şu açıklamada bulundu:

“İstanbullular olarak bugün hukuki bir garabete daha tanıklık ettik. Yurtların cemaat ve vakıflara değil, tüm gençlere ayrımsız hizmet etmesi için mücadele ediyoruz. Ancak Başakşehir'deki yurt binasının tahliyesi için açtığımız davada, bilirkişi raporları lehimize olmasına rağmen, mahkemece reddedildi. Bu süreçte atanan yeni hakim, hiçbir gerekçe göstermeden davayı reddetti. Mücadelemize yılmadan devam edeceğiz.”

Bilim ve İnsan Vakfı’nın Başkanlık görevini 23. Dönem AKP Milletvekili olan Turan Kıratlı yürütüyor. Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararı gözeten statüsüne kavuşan Bilim ve İnsan Vakfı aynı zamanda vergiden muaf vakıflar arasında yer alıyor. Vakıf Kuran Akademisi, Kuran Kursu gibi faaliyetler yürütüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem