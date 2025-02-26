Son 22 Yılda Boşanma Oranlarında Büyük Artış

Hükümetin 2025 yılını ‘Aile Yılı’ ilan ettiğine dikkat çeken CHP Ömer Fethi Gürer, boşanma oranlarındaki artışa dikkat çekti. ‘Emekliler Yılı’ ilan edilen 2024’te emeklilerin çok zor bir dönemden geçtiğini anımsatan Gürer, “2025 yılına gelindiğinde ise bu kez 'Aile Yılı' ilan edildi. Verilere bakıldığında, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 22 yıllık iktidar döneminde aile yapısının ciddi şekilde zarar gördüğü ortaya çıkıyor. Şu anda ülkede 22.560.000 icra dosyası bulunuyor; bu da ailelerin mutlu olduğunu göstermez, aksine ciddi sorunların varlığını işaret eder. Ekonomi bozuldukça aile yapısındaki sorunlar daha da derinleşiyor” ifadelerini kullandı.

22 yıllık AKP iktidarı döneminde 2001 ile 2024 Aralık arasında boşanma sayısında yüzde 103,6'lık bir artış yaşandığına işaret eden Gürer boşanma oranlarının evlenme oranlarından daha hızlı arttığını söyledi ve şunları kaydetti:

2001 yılında Türkiye genelinde 544.322 evlilik gerçekleşirken, 2024 yılı itibarıyla bu sayı yalnızca 568 bin 395'e ulaşmış, yani nüfus artışına oranla evlilik oranı sadece yüzde 4,4 artmıştır. Bu oran, normal koşullarda evlenme oranlarının daha yüksek olması gerektiğini gösteriyor. Buna rağmen, boşanma oranları daha hızlı bir artış göstermektedir. 2001 yılında Türkiye genelinde 91 bin 994 boşanma yaşanırken, 2024 yılına gelindiğinde bu rakam 187.343'e ulaşmıştır.”

BOŞANMA ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

Boşanma oranlarının en çok olduğu illerin İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa olduğunu belirten Gürer, “Bu iller, ülkemizin önemli sanayi yatırım tesislerinin bulunduğu, yoğun işçi çalıştıran bölgeler olduğundan, ailelerin gelir-gider dengesinin bozulmasının boşanmalara yol açtığı söylenebilir. Çünkü emeklilerin aldığı maaş, ev kirasına yetmezken, asgari ücretle çalışanların maaşı da açlık sınırının altına düşmektedir. İstanbul’da 2001 yılında 93 bin 819 evlenme yaşanırken, 2024 yılında bu sayı yüzde 2,4 artarak 96 bin 135’e çıkmıştır. Ancak boşanma sayısı, yüzde 81,3 oranında bir artış göstererek 28 bin 122’ye yükselmiştir” diye konuştu.

Gürer, çözüm önerisi olarak ise aileyi koruyucu ve destekleyici politikalara odaklanılması gerektiğini söyledi ve “Sorunların çözümü için kâğıt üzerinde kalan değil, gerçekçi ve uygulanabilir politikalar üretilmelidir. Bu süreç yalnızca 'Aile Yılı' ifadesiyle sınırlı kalmamalı, ailelerin karşı karşıya olduğu sorunları çözmeye yönelik somut adımlar atılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi