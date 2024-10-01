Söke'de Meydana Gelen Trafik Kazasında 1 Ölü 3 Yaralı

Aydın’ın Söke ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

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Söke'de Meydana Gelen Trafik Kazasında 1 Ölü 3 Yaralı

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, Söke Kuşadası Çevre Yolu’nda, Ankara Evleri Kavşağı’nda meydana geldi. Kazada, Salih Küçük’ün kullandığı 09 SR 788 plakalı araç, Hasan E. yönetimindeki 09 YE 929 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Salih Küçük, aracında sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımlarıyla araçtan çıkarılan Küçük, ağır yaralı olarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Küçük’ün hayatını kaybettiği açıklandı. Kazada yaralanan 3 kişinin ise hastanede tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

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