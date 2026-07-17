Söke'de Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Aydın'ın Söke ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
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Aydın'ın Söke ilçesinde Çalıköy mevkisindeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi.
KONTROLE ALINDI
Yangını söndürmek için karadan yürütülen çalışmalara, 4 uçak ve 6 helikopterle havadan destek verildi. Kontrol altına alınan yangında 150 hektarlık alan zarar gördü. Aynı bölgedeki Nalbantlar ve Karacahayıt mahallelerindeki tarım arazilerinde çıkan yangınlar da kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA
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