Söke Kent Müzesi'nden Ziyaretçilerine Görsel Şölen

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Söke Belediyesi Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evi, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Yetişkinler kadar öğrenci gruplarını da ağırlayan Söke Kent Müzesi; Söke’nin geçmişine ışık tutan kültürel objeleri, yaşanmışlıkları ve hikayeleri ile ziyaretçilerine keyifli bir zaman dilimi sunuyor.

Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evi’ni ziyaret eden Söke Vakıfbank İlkokulu öğrencileri, tarihle iç içe bir gün geçirdi.

Ziyaret boyunca müze görevlilerinden bilgi alan öğrenciler, Söke’nin kültürel mirasını tanırken hem öğrendi hem de keyifli anlar yaşadı.

Öğrenciler öğretmenlerinin rehberliğinde tarihi objeleri ilgiyle inceledi ve merak ettikleri sorulara yanıt buldu. Eğitim döneminde öğrenci gruplarının ziyaretlerinde yoğunluk yaşayan müze, çocukların tarih bilincini güçlendirdiği gibi, kültürel mirasa olan ilgilerini de artırıyor.

Bir bölümünde geçmişte kullanılan oyuncaklardan oluşan Çocuk Oyuncakları Müzesi’ni de barındıran Söke Belediyesi Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evi’ni, ziyaretçiler Pazartesi günleri hariç haftanın diğer günleri mesai saatleri içinde gezebiliyor.

Kaynak: AA