Söke Alevlere Teslim! 5 Ayrı Noktada Birden Çıktı

Aydın’ın Söke ilçesinde gün içinde 5 ayrı noktada eş zamanlı olarak çıkan tarım arazisi yangınlarından 4'ü ekiplerin hızlı müdahalesiyle tamamen söndürüldü. Zeytin ağaçlarıyla kaplı engebeli arazide devam eden son yangına ise 4 uçak ve 6 helikopterle havadan, onlarca araçla karadan yoğun müdahale ediliyor.

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Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Nalbantlar, Çalıköy ve Karacahayıt mahalleleri sınırları içindeki tarım arazilerinde saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle 5 farklı noktada eş zamanlı yangınlar patlak verdi. Yükselen dumanları gören yerel halkın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Söke Alevlere Teslim! 5 Ayrı Noktada Birden Çıktı - Resim : 1

4 NOKTADA ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Geniş bir alana yayılan alevlere müdahale etmek için ekipler adeta zamanla yarıştı. Çıkan 5 yangından 4'ü kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Söndürülen alanlarda soğutma çalışmaları başladı.

Söke Alevlere Teslim! 5 Ayrı Noktada Birden Çıktı - Resim : 2

ZEYTİN AĞAÇLARI KORUNMAYA ÇALIŞILIYOR

Ekiplerin önündeki en büyük zorluk ise asırlık zeytin ağaçlarının bulunduğu engebeli arazideki yangın oldu. Devam eden son yangına 4 uçak, 6 helikopter ile havadan 15 arazöz, 5 su tankeri ve dozer ile karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: DHA

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