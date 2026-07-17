Söke Alevlere Teslim! 5 Ayrı Noktada Birden Çıktı

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Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Nalbantlar, Çalıköy ve Karacahayıt mahalleleri sınırları içindeki tarım arazilerinde saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle 5 farklı noktada eş zamanlı yangınlar patlak verdi. Yükselen dumanları gören yerel halkın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

4 NOKTADA ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Geniş bir alana yayılan alevlere müdahale etmek için ekipler adeta zamanla yarıştı. Çıkan 5 yangından 4'ü kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Söndürülen alanlarda soğutma çalışmaları başladı.

ZEYTİN AĞAÇLARI KORUNMAYA ÇALIŞILIYOR

Ekiplerin önündeki en büyük zorluk ise asırlık zeytin ağaçlarının bulunduğu engebeli arazideki yangın oldu. Devam eden son yangına 4 uçak, 6 helikopter ile havadan 15 arazöz, 5 su tankeri ve dozer ile karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: DHA