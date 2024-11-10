Sokakta Dehşet: 3 Kişi Dövdü, Beyin Kanaması Geçirdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sokakta yürüyen bir şahıs, 3 kişi tarafından dövüldü. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Sokakta Dehşet: 3 Kişi Dövdü, Beyin Kanaması Geçirdi

Olay, saat 10.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi’nde meydana geldi. Ömer Y., iddiaya göre yolda yürürken yanına gelen 3 kişi tarafından dövüldü. Ömer Y., kanlar içerisinde kalırken, şüpheliler ise kaçtı. Yoldan geçenler, yerde yatan Ömer Y.’yi görüp ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ömer Y.’nin beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

Ömer Y., buradan da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

Kaynak: DHA

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