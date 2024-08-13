Sokak Röportajında Instagram Yasağını Eleştiren Vatandaş Tutuklandı, AKP'den İtiraz Geldi: Devletin Büyüklüğü Adaletindedir

Tüylü Mikrofon isimli YouTube kanalının sokak röportajında Instagram'ın erişime engellenmesini ve AKP iktidarını eleştiren Dilruba Y. isimli vatandaş, dün sabah gözaltına alındı. İzmir Adliyesi'ne sevk edilen Dilruba Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dilruba Y.'nin tutuklanmasına iktidar kanadından tepki geldi. Eski AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Dilruba Y. isimli vatandaşın tutuklanmasına itiraz ederek, "TCK 216/2 kapsamındaki suç, ceza alt sınırı itibarıyla tutuklamayı gerektirmez. Devletin büyüklüğü adaletindedir" dedi.

Aynı zamanda avukat da olan Mücahit Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

'FİKREN GEREĞİNİ YAPARIZ'

"Ben o kadının ifadelerini lanetliyorum. Hatta o kadına ifadelerinden dolayı öfke de hissediyorum. Kızgınım, partimize destek veren seçmenimizi aşağılayan sözlerini reddediyorum. Hatta bu tür fiiller, bende mide bulantısına yol açıyor. Her sözü ayaklarımın altındadır ve değersizdir. Siyaseten de sonuna kadar bu zihniyetin karşısında duracağım.

Tek adam ve sair vurguları ise tam bir safsata. 2002'den bu yana demokratik seçimlerle, halkın teveccühü ile seçilmiş bir Cumhurbaşkanım var. İyi ki de var. Ancak biz bu zihniyete söz ile mukabele ederiz, fikren gereğini yaparız. İnsani duygularım bunlar.

'TUTUKLAMAYI GEREKTİRMEZ'

Hukukçu olarak yorumum ise daha sade olacak, zira tartışmaya yer yok; TCK 216/2 kapsamındaki suç, ceza alt sınırı itibarıyla tutuklamayı gerektirmez. İnsani öfke hissettiğimiz birine karşı dahi olsa, adil olmayı, biz ceddimizden öğrendik. Devletin büyüklüğü adaletindedir."