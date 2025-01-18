Sokak Ortasında Kavga Kanlı Bitti, 1 Ölü

Mersin'de sokak ortasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. M.K. isimli kişiyi vuran şahıs karakola teslim oldu.

Sokak Ortasında Kavga Kanlı Bitti, 1 Ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde sokakta ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 53 yaşındaki M.K., ismi öğrenilemeyen bir şahısla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., silahla vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.K.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. M.K.'yı vuran şahsın karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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