Sokak Ortasında Katletmişti: Kan Donduran Cinayette Katilin İfadesi 'Pes' Dedirtti!

Olay, Camicedit Mahallesi Vatan Caddesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar Varol, cep telefonuyla konuşarak cadde üzerinde yürüyen 2 çocuk babası Özgür Ölçek’e tabanca ile ateş açtı.

ÖLDÜRDÜ SONRA DA KABZAYLA KAFASINA VURDU

Mermisi biten Varol, kanlar içinde yerde yatan Ölçek'in başına tabancanın kabzasıyla defalarca vurdu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Ölçek'i çevredeki bir hastaneye kaldırdı, ancak Ölçek doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Serdar Varol, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından Varol, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

BOŞANDIĞI EŞİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜŞ!

Serdar Varol'un ifadesinde, bir peynir mandırasında çalışan Özgür Ölçek'i, 10 gün önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Özgür Ölçek’in cenazesi ise dün ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA