Sokak Ortasında Dehşet! Tanımadığı Kişi Tarafından Bıçaklandı

Alınan bilgiye göre, Çorum'da Serhat B. (20), gece saatlerinde evine gittiği sırada Mandıraevler 17. Sokak'ta tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan ve yoğun kan kaybeden genç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA