Sokak Ortasında Dehşet! Tanımadığı Kişi Tarafından Bıçaklandı

Çorum'da 20 yaşındaki genç, eve gittiği sırada tanımadığı bir kişi tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Sokak Ortasında Dehşet! Tanımadığı Kişi Tarafından Bıçaklandı

Alınan bilgiye göre, Çorum'da Serhat B. (20), gece saatlerinde evine gittiği sırada Mandıraevler 17. Sokak'ta tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan ve yoğun kan kaybeden genç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Feci Kaza! Taksi Bariyerlere Ok Gibi Saplandı: 1 Ölü Feci Kaza! Taksi Bariyerlere Ok Gibi Saplandı
Tanesi 100 TL'den Satılıyor! Bir Ağaçtan 70 Bin TL Para Bırakıyor Tanesi 100 TL'den Satılıyor! Bir Ağaçtan 70 Bin TL Para Bırakıyor
Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar Artıyor, Puslu Havaya Dikkat Sıcaklıklar Artıyor, Puslu Havaya Dikkat
Rakam Değişti : İş Bankası Ekim 2024 Emekli Promosyonunu Güncelledi! Rakam Değişti : İş Bankası Ekim 2024 Emekli Promosyonunu Güncelledi!