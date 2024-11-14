Sokak Ortasında Başından Vurup Katletmişti! Hilal’in Katilinden ‘Pes’ Dedirten Savunma

Diyarbakır’da birlikte yaşadığı Hilal Kar’ı sokak ortasında başından vurarak katleden Mehmet Demirhan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianamede cinayetin nedenine ilişkin detay da yer aldı.

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Sokak Ortasında Başından Vurup Katletmişti! Hilal’in Katilinden ‘Pes’ Dedirten Savunma

23 Haziran’da Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Mehmet Demirhan isimli cani, 6 yıl dini nikahla yaşadığı 1 çocuk annesi Hilal Kar'ı başından silahla vurarak sokak ortasında öldürdü.

Ayrıldıktan 1 yıl sonra genç kadını katleden Demirhan hakkında, ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Sokak Ortasında Başından Vurup Katletmişti! Hilal’in Katilinden ‘Pes’ Dedirten Savunma - Resim : 1

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede cinayete ilişkin yeni detaylar da yer aldı.

SOKAĞINA GİDİP SAKLANMIŞ

İddianamede cinayet günü Mehmet Demirkan’ın Hilal Kar’ın evinin sokağına giderek saklandığı, evden çıktığında kolundan tutarak zorla götürmeye çalıştığı, daha sonra kafasına 2 el ateş ettiği bilgisi yer aldı.

Sokak Ortasında Başından Vurup Katletmişti! Hilal’in Katilinden ‘Pes’ Dedirten Savunma - Resim : 2

ÇALIŞMASINA İZİN VERMEMİŞ, TEHDİT ETMİŞ

Ailenin beyanlarında bulunduğu iddianamede Mehmet Demirhan’ın genç kadının çalışmasına izin vermediği, baskılar kurduğu için Hilal’in kız kardeşinde yaşamaya başladığı, cinayetten bir gün öncede iş yerinde tehdit edildiği detaylarına da yer verildi.

Sokak Ortasında Başından Vurup Katletmişti! Hilal’in Katilinden ‘Pes’ Dedirten Savunma - Resim : 3

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Kaynak: DHA

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