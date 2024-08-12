Sokak Ortasında Akraba Kavgası: Taşlar Havada Uçuştu

Başakşehir'de akrabaların tartışması kavgaya dönüştü. Kafasına taş isabet eden bir çocuk hastaneye kaldırıldı.

Sokak Ortasında Akraba Kavgası: Taşlar Havada Uçuştu

Olay, dün öğle saatlerinde Başakşehir Şahintepe Mahallesi, Nadide Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre akrabalar arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede şiddetlendi ve kavgaya dönüştü. Kavgada tekme, tokat ve kaldırım taşları havada uçuştu. Yaşanan arbede sırasında küçük bir çocuğun kafasına taş isabet etti ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga anları vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Yaşanan kavganın ardından kalabalık dağıldı.

Kaynak: İHA

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