Sokak Kedilerinin Evini Tekmeledi: Bu Neyin Nefreti?

Hayvanlara yönelik nefretin adresi bu sefer Siirt oldu. Sokakta yaşayan canlar için yapılan kedi evi bir kişi tarafından tekmelendi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

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Sokak canlarına yönelik şiddet her geçen gün artıyor. Olay, dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Bankalar Caddesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, esnafın kaldırımda sokak kedileri için yaptırdığı kedi evine tekmeleyerek zarar verdi.

Sokak Kedilerinin Evini Tekmeledi: Bu Neyin Nefreti? - Resim : 1

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kedi evini yapan esnaf, saldırıyı yapan kişinin yakalanarak gerekli cezai işlemin uygulanmasını istedi.

Sokak Kedilerinin Evini Tekmeledi: Bu Neyin Nefreti? - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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