Sokak Kedilerinin Evini Tekmeledi: Bu Neyin Nefreti?

Sokak canlarına yönelik şiddet her geçen gün artıyor. Olay, dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Bankalar Caddesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, esnafın kaldırımda sokak kedileri için yaptırdığı kedi evine tekmeleyerek zarar verdi.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kedi evini yapan esnaf, saldırıyı yapan kişinin yakalanarak gerekli cezai işlemin uygulanmasını istedi.

Kaynak: DHA