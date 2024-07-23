Sokak Hayvanlarına İlişkin Görüşmelere AKP'den Yeni Sansür!
Sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifinin görüşüldüğü komisyonun, üye milletvekillerinin konuşma süresinin kısıtlanmasına ilişkin AKP Grubu tarafından verilen önerge kabul edildi.
İlk 7 maddesi kabul edilen sokak hayvanlarına yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri, AKP Grubu’nun önergesiyle başladı.
Kabul edilen önergeye göre, komisyon üyesi milletvekillerinin konuşma süresi 4 dakika, üye olmayan milletvekillerinin ise 3 dakika şeklinde kısıtlandı. Yasa teklifine muhalif milletvekilleri, kabul edilen önergeye tepki gösterdi.
TELEVİZYON DA KALDIRILMIŞTI
Öte yandan dün Sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifinin görüşüldüğü komisyonun dışardakilerin de izleyebilmesi için koridordaki alana konulan televizyonun yerinden kaldırılmıştı.
METİNDEN ÇIKARILMIŞTI
Ayrıca kanun teklifi görüşmelerinde 5. maddede yer alan 'ötenazi' ibaresi, AKP Grubu'nun önergesiyle metinden çıkarılmıştı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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