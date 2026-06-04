Sokak Hayvanları için Eylem Yapan CHP'li Başkana Hapis İstemi

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz hakkında 2024 yılında sokak hayvanları yasa tasarısına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle 'Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik etmek' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Sokak Hayvanları için Eylem Yapan CHP'li Başkana Hapis İstemi
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Eskişehir CHP İl Başkanı Talat Yalaz, 2024 yılı Temmuz ayında sokak hayvanlarına yönelik kanunun tasarısına karşı yapılan sokak eylemlerine katıldı. Hamamyolu Caddesi'ndeki eylem sırasında açıklamalarda bulunan Yalaz, kanunu bu haliyle yasalaşması halinde Gezi Parkı eylemlerini hatırlatarak, direneceklerini söyledi.

2 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalaz'ın açıklamalarının ardından 'Kanunlara uymamaya tahrik' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Hazırlanan iddianamede Yalaz hakkında ‘Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Kaynak: DHA

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CHP hayvan hakları
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