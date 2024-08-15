Soğan Hasadı Tepkiyle Başladı: Çiftçi Kan Ağlıyor

Yüksek girdi maliyetleri ve düşük rekolte, üreticiyi zor durumda bırakıyor. 240 dönüm arazide soğan üreten çiftçi Muzaffer Çelik, “Çiftçinin anası da babası da yedi sülalesi ağlıyor” sözleriyle yaşanan sıkıntıları dile getirdi.

Şereflikoçhisar’da soğan tarlalarında başlayan hasat, hem üreticiler hem de mevsimlik tarım işçileri için endişe kaynağı oldu. Tarlada soğanın kilosu 2,5-5 TL arasında alıcı bulurken, üretici bir sonraki yılın planlarını yapamaz hale geldi.

Kaynak: ANKA