Soframızdan Eksik Etmezdik... Hasadı Bu Yıl Yarıya Düşünce Fiyatlar Uçuşa Geçti

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan dolayı fıstığın verim sezonu olmasına rağmen ilkbahar mevsimindeki düzensizlikten ve ağaçlardaki psiladan dolayı düşük rekolte bekleniyor.



Fıstık ağaçlarının bu sene verimlerinin düşük olduğunu belirten çiftçi Levent Başaran, ilkbahar mevsiminin düzenli geçmemesi sebebiyle fıstık tanelerinde düşürme olduğunu ve fıstıkların istedikleri gibi gelişim göstermediğini söyledi.