Soframızdan Eksik Etmezdik... Hasadı Bu Yıl Yarıya Düşünce Fiyatlar Uçuşa Geçti
Siirt'te iklim değişikliği nedeniyle bu yıl fıstık rekoltesinde çok ciddi bir düşüş bekleniyor. Çiftçiler, geçtiğimiz yıl 1 tonu bulan rekoltenin bu yıl 300 kiloya düşmesinin beklendiğini söyledi.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan dolayı fıstığın verim sezonu olmasına rağmen ilkbahar mevsimindeki düzensizlikten ve ağaçlardaki psiladan dolayı düşük rekolte bekleniyor.
Fıstık ağaçlarının bu sene verimlerinin düşük olduğunu belirten çiftçi Levent Başaran, ilkbahar mevsiminin düzenli geçmemesi sebebiyle fıstık tanelerinde düşürme olduğunu ve fıstıkların istedikleri gibi gelişim göstermediğini söyledi.