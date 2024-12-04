Sofraların Vazgeçilmeziydi! İçinden Neler Çıktı Neler... Bakanlık Harekete Geçti Market Raflarından Kaldırılıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı gıda denetimlerinde sağlığa zararlı ve uygunsuz ürün tespit edilen dört zeytinyağı markası için toplatma kararı aldı. Sofralardan eksik olmayan bu temel gıdaların usulsüz üretimi vatandaşları endişelendirirken, bakanlık kararıyla söz konusu ürünler marketlerden ve e-ticaret platformlarından kaldırılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekim ayından bu yana gıda denetimlerini artıran Tarım ve Orman Bakanlığı, uygunsuz madde içeren gıdalara yönelik kontrollerini yoğunlaştırdı. Özellikle taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin sayısının artmasıyla birlikte yeni tedbirler gündeme geldi. Bakanlık, tüketiciyi aldatmaya yönelik madde içeren ürünleri tespit ederek hızlıca harekete geçti.
4 ZEYTİNYAĞI MARKASI İÇİN TOPLATMA KARARI
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, dört zeytinyağı markasının ürünlerinde usulsüzlük tespit edildiği ve bu ürünlerin insan sağlığını tehdit ettiği belirtildi.
Karar kapsamında şu markalar ve ürünleri toplatılacak...
SSC Grup Tarım Gıda Zeytinyağı Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilen Bizim Ayvalık markasına ait 5 litrelik natürel sızma zeytinyağı
Hilal Hayvansal Ürünler tarafından üretilen Ayvalık markasına ait 2 litrelik natürel sızma zeytinyağı
Malatya Pazarı tarafından üretilen Mudanya Köy Koop markasına ait 5 litrelik natürel sızma zeytinyağı
E.A.T Tarım Ürünleri tarafından üretilen Milas Koop markasına ait 5 litrelik natürel sızma zeytinyağı
TÜKETİCİYE ÖNEMLİ UYARI
Bakanlık yetkilileri, vatandaşların sağlıklı gıdalara ulaşımını sağlamak adına denetimlerin aralıksız süreceğini ve benzer durumlarda hızlı müdahale edileceğini vurguladı. Toplatılacak ürünlerin raflardan çekilmesinin ardından, tüketicilere bu ürünlere karşı dikkatli olmaları ve bilinen, güvenilir markaları tercih etmeleri çağrısında bulunuldu.