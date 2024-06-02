SOCAR'ı protesto etmişlerdi: 'Filistin İçin Bin Genç'e ev baskını, 10 kişi gözaltına alındı

Filistin İçin Bin Genç grubundan 10 kişinin evi basıldı.

İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesini isteyen Filistin İçin Bin Genç grubu, geçmişte birçok ses getiren eyleme imza atmıştı.

Gençler, Taksim İstiklal Caddesi’nde yaptıkları eylem sebebiyle polis tarafından işkenceyle gözaltına alınmış, bu durum kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

Sonrasında ise Ticaret Bakanlığı, İsrail ile ticaretin kısıtlandığına dair bir genel paylaşmıştı. 2 Mart’ta ise Türkiye’nin İsrail ile tüm ilişkilerini dondurduğu açıklanmıştı.

Filistin destekçisi gençler, geçtiğimiz gün de Azerbaycan menşeli SOCAR şirketinin binasına gitmiş, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden İsrail ile petrol ticaret yapan kuruluşu protesto etmişti.

X hesabından paylaşım yapan Filistin İçin Bin Genç, SOCAR eyleminden dolayı 10 arkadaşlarının evleri basılarak gözaltına alındığını duyurdu.

Yapılan paylaşım şöyle:

Soykırıma petrol tedariğini kesin dediğimiz Socar eylemimizden sonra bu sabah 10 arkadaşımız şafak operasyonuyla gözaltına alındı!



“Helal olsun” demek yetmez, şahitsek ses çıkarmak zorundayız.



Yüreği Filistinle atan herkesi dayanışmaya, siyonistlerin avukatlığına soyunanlara… pic.twitter.com/lqc5TuJPsC — Filistin İçin Bin Genç (@filistinicinbin) June 2, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem