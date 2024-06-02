SOCAR'ı protesto etmişlerdi: 'Filistin İçin Bin Genç'e ev baskını, 10 kişi gözaltına alındı

SOCAR'ı İsrail ile olan ticaretini protesto eden Filistin İçin Bin Genç grubundan 10 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

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Filistin İçin Bin Genç grubundan 10 kişinin evi basıldı.

İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesini isteyen Filistin İçin Bin Genç grubu, geçmişte birçok ses getiren eyleme imza atmıştı.

Gençler, Taksim İstiklal Caddesi’nde yaptıkları eylem sebebiyle polis tarafından işkenceyle gözaltına alınmış, bu durum kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

Sonrasında ise Ticaret Bakanlığı, İsrail ile ticaretin kısıtlandığına dair bir genel paylaşmıştı. 2 Mart’ta ise Türkiye’nin İsrail ile tüm ilişkilerini dondurduğu açıklanmıştı.

Filistin destekçisi gençler, geçtiğimiz gün de Azerbaycan menşeli SOCAR şirketinin binasına gitmiş, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden İsrail ile petrol ticaret yapan kuruluşu protesto etmişti.

X hesabından paylaşım yapan Filistin İçin Bin Genç, SOCAR eyleminden dolayı 10 arkadaşlarının evleri basılarak gözaltına alındığını duyurdu.

Yapılan paylaşım şöyle:

Kaynak: Gerçek Gündem

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