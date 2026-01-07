Sobadan Çıkan Gaz Can Aldı! Anne-Babasını Ziyarete Gelmişti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konya’nın Derebucak ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı can aldı. Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Cengiz Uçar, ailesini ziyaret etmek için geldiği baba evinde hayatını kaybetti.

Olay, Çamlık Mahallesi’nde meydana geldi. Geceyi ailesinin evinde geçiren Uçar, sabah saatlerinde kaldığı odada yatağında hareketsiz halde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uçar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk değerlendirmelere göre, gencin kaldığı odadaki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Uçar’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Konya Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA