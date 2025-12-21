Soba Faciası! Gazdan Zehirlenen Görme Engelli Kişi Hayatını Kaybetti

Düzce’de görme engelli bir kişi, yalnız yaşadığı evinde sobadan sızan karbanonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Soba Faciası! Gazdan Zehirlenen Görme Engelli Kişi Hayatını Kaybetti
Düzce’de Aziziye Mahallesi Korkmaz Sokak’taki bir evde bir facia yaşandı. Yalnız yaşayan görme engelli M.S.'den (50) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, evde yaptıkları incelemede M.S.’nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemenin ardından M.S.’nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

