Slow Food Yeryüzü Pazarı Yeniden Kuruldu

Her yıl Ekim-Haziran ayları arasında kurulan pazarın yeni sezon açılışında Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da hazır bulundu. Slow Food Hareketi öncülüğünde kurulan dünyada altı pazardan biri olan ve yüzde 80’i kadınlardan oluşan Tarsus Yeryüzü Pazarı’nda üreticiler plastiksiz, temiz ve çevre dostu ürünleri tüketiciye sunuyor.

Slow Food Yeryüzü Pazarı iki haftada bir pazar günleri Kubatpaşa Medresesi önünde kuruluyor ve yerel halkın doğal ürünlere ulaşmasına katkı sağlıyor. Bölgedeki çiftçiler ve küçük ölçekli üreticiler, bu pazarda geleneksel yöntemlerle ürettikleri sebze, meyve, zeytin, peynir, bal ve el yapımı birçok ürünü satma imkanı buluyor. Pazarda yer alan tüm ürünler, kimyasal katkı maddesi kullanılmadan doğal yollarla üretiliyor.

Kaynak: ANKA