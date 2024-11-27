Slovakya ve Almanya'dan Sonra Şimdi de Bulgaristan... Türkiye'ye Bir İade Daha! Zehirli Mandalina Krizi Büyüyor
Türkiye'den Slovakya'ya ve Almanya'ya ihraç edilmek istenen mandalinalar sınırdan geri çevrilmişti. Bu ülkelere Bulgaristan da eklendi. Mandalinalarda güvenli limitin üstünde 'chlorpyrifos-methyl' tespit edildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
Türkiye, gıda skandallarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. İlk olarak Slovakya, ardından Almanya Türkiye'den ihraç ettikleri mandalinaları sınırdan geri çevirmişti. Listeye bir ülke daha eklendi.
Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilmiş Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri için gıda güvenliği ile ilgili bilgileri toplamak amacıyla merkezi bir veri tabanı olarak hizmet veren izleme ve bildirim aracı olan Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye'den Bulgaristan'a ihraç edilmek istenen mandalinaların sınırdan geri çevrildiğini açıkladı.
RASFF'den yapılan açıklamada ihraç edilmek istenen mandalinalarda güvenli limitin üstünde 'chlorpyrifos-methyl' tespit edildiği belirtildi.