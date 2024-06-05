Slovakya Başbakanı Fico, suikast girişimi sonrası ilk kez konuştu

Silahlı saldırı sonrası ağır yaralanan Slovakya Başbakanı Robert Fico, uğradığı suikast girişiminin ardından ilk kez konuştu.

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Slovakya Başbakanı Fico, suikast girişimi sonrası ilk kez konuştu

Slovakya Başbakanı Robert Fico, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden paylaştığı video mesajda, sağlık durumu, uğradığı silahlı saldırı ve saldırgana ilişkin konuştu.

Fico, her şeyin yolunda gitmesi durumunda haziran sonu temmuz başında işinin başına dönebileceğini belirterek, kendisine suikast girişiminde bulunan kişiyi affettiğini söyledi.

"YASAL İŞLEM BAŞLATMAYACAĞIM, TAZMİNAT TALEP ETMEYECEĞİM"

Kendisini vuran kişiye karşı herhangi bir nefret duygusu beslemediğini kaydeden Fico, "Aktif bir yasal işlem başlatmayacağım veya tazminat talep etmeyeceğim, onu ve yaptığı şeyi affediyorum. Bunu neden yaptığını kendi kafasında halletmesine izin veriyorum." ifadesini kullandı.


Fico, saldırının sağlığını derinden etkilediğini, tekrarlanan ameliyatlar nedeniyle çok acı ve ıstırap çektiğini aktararak, birkaç hafta içinde işinin başına dönmesinin "küçük bir mucize olabileceğini" dile getirdi.

MUHALEFETİ SUÇLADI

Şahsına yapılan saldırı nedeniyle muhalefeti suçlayan Fico, olayı "bir delinin saldırısı olarak tanımlamak için elinde hiçbir nedenin olmadığına" dikkati çekti.

SUİKAST GİRİŞİMİ

Fico, başkent Bratislava’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyenleri selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Ülke basınında, saldırıyı 71 yaşındaki sol görüşlü Slovak vatandaşı Juraj C'nin hükümetin politikalarını beğenmediği için düzenlediği belirtilmişti.

Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, acil müdahalede bulunmak ve zaman kaybetmemek amacıyla Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesine ambulans helikopterle sevk edilmişti.​​​

Kaynak: AA

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