Skandal Sonrası Dün CHP'den İstifa Etmişti: Çetedeki Başhekim AKP’den 2 Kez Aday Olmuş

İstanbul merkezli hastane çetesi haksız kazanç sağlamak uğruna çok sayıda masum bebeğin ölümüne neden oldu. Aralarında doktorların ve hemşirelerin de olduğu çeteyle bağlantısı olan Dr. A. Atilla Yılmaz'ın AKP'den 2 kez aday adayı olduğu ortaya çıktı.

Bebek ölümlerine sebep olan Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar, Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi'nin ruhsatları dün iptal edildi.

Eski sağlık bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun hastanesi olan Avcılar'daki Özel Avcılar Hospital'ın lisansı iptal edilmesinin ardından bebeklerinin hastaneden çıkarmak isteyen aileler, hastanede yaşanan katliamlara isyan etti.

AKP BELEDİYESİ İÇİN ADAY ADAYI OLMUŞ

Lisansı iptal edilen hastane listesinde olan Beylikdüzü Medilife Hastanesi'nin başhekimi Dr. A. Atilla Yılmaz'ın da AKP Beylikdüzü Belediye başkanlığı için 2 kez aday olduğu ortaya çıktı.

Yenidoğan çetesi hakkında çıkan soruşturma devam ediyor.