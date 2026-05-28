Skandal Savunma Kurtaramadı: 33 Kediyi Çöpe Atan Veteriner Hekim Cezaevinde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kamuoyunda infial yaratan kedi ölümlerine ilişkin adli süreçte sıcak bir gelişme yaşandı. İzmir'in Buca ilçesinde 21 Mayıs'ta Adnan Kahveci Caddesi üzerindeki çöp konteynerleri önüne 33 kedinin cansız bedeninin bırakılması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, olay yerine yakın bir klinikte görev yapan ve kedileri çöpe bıraktığı anlaşılan 41 yaşındaki veteriner hekim Hakan E. gözaltına alınmıştı.

İTİRAZ SONRASI YENİDEN GÖZALTI VE TUTUKLAMA

İlk ifadesinde ölen hayvanları normal şartlarda uygun alanlara gömdüklerini ya da ilgili kurumlara teslim ettiklerini öne süren Hakan E., "Bu kez klinikteki yoğunluk nedeniyle çöpe bırakmak zorunda kaldım" savunmasını yapmıştı. 23 Mayıs'ta sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı hemen harekete geçti.

Savcılığın serbest bırakılma kararına yaptığı resmi itirazın ardından veteriner hekim Hakan E., 25 Mayıs'ta yeniden gözaltına alındı.

İKİ AYRI SUÇTAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakim karşısına çıkarılan veteriner hekim Hakan E., "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" ve "çevreyi kasten kirletmek" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA