Sizinki hangi tür? TC Kimlik numarasını ezberleme şekillerine göre zeka türleri açıklandı

Yapılan araştırmalar T.C kimlik numarası ezberleme çeşitlerine göre insanların farklı zeka türleri olduğunu ortaya koydu. Aslında oldukça mantıklı olan bu araştırmanın bilimsel bir gerçek kazanması ile insanların günlük hayatta yapmayı tercih ettikleri ve etmediklerine göre nasıl bir zeka türüne ait oldukları da anlaşılmış oldu. Peki siz T.C kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?