Sizinki hangi tür? TC Kimlik numarasını ezberleme şekillerine göre zeka türleri açıklandı
Yapılan araştırmalar T.C kimlik numarası ezberleme çeşitlerine göre insanların farklı zeka türleri olduğunu ortaya koydu.
Yapılan araştırmalar T.C kimlik numarası ezberleme çeşitlerine göre insanların farklı zeka türleri olduğunu ortaya koydu. Aslında oldukça mantıklı olan bu araştırmanın bilimsel bir gerçek kazanması ile insanların günlük hayatta yapmayı tercih ettikleri ve etmediklerine göre nasıl bir zeka türüne ait oldukları da anlaşılmış oldu. Peki siz T.C kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?
11 Haneli T.C. kimlik numarası ezberleme şekli kişinin zekasını ele verdiği iddia ediliyor.
Ezberleme şekline göre zeka şekilleri şu kategorilere ayrılıyor:
4+4+3
1111-1111-111
Eğer numaranızı bu şekilde söylüyorsanız sorgulayıcı ve sportif zeka türüne sahip olabilirsiniz. Bu kişiler her şeyin bir nedeni olduğuna inanır ve neden-sonuç ilişkisiyle olayları çözmeye çalışırlar. Durağanlık bu kişilere göre değildir ve hareket halinde olmayı tercih ederler.
4+3+2+2
1111-111-11-11
Bu şekilde ezberleyenler kişisel-içsel ve sosyal zeka kategorisinde yer alıyor. Beceri-hedef uyumlu bu zekası gelişmiş olan kişiler, neler yapabilecekleri konusunda neredeyse kusursuz bir öngörüye sahiptirler. Başladıkları işte başarı elde etme olasılıkları ise yüksektir.