Siz de Satın Almış Olabilirsiniz! Bu Teknoloji Ürünü Piyasadan Toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, düzenli olarak piyasadan toplatılan ve tehlike arz eden ürünleri vatandaşlarla paylaşıyor. Son olarak listede bir kablosuz hoparlör ürünü yer aldı. Sevilen bir markanın piyasaya sürdüğü bu ürün, şimdi tüm teknoloji marketlerinden toplanacak.

Ticaret Bakanlığı, “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS)” aracılığıyla sağlık riski taşıyan yeni ürünleri kamuoyuna duyurdu. Bu listeye Tp-Lınk Bilgi Teknolojileri firmasının Mercusys markasına ait bir hoparlör ürünü girdi.

TOPLATMA KARARI ALINDI

"2.4 Ghz Wi-Fi Cihazlar" ürün grubunda yer alan 'kablosuz hoparlör cihazı' için piyasadan toplatma kararı alındı. Ayrıca ürün tekrar piyasaya sürülemeyecek.

Ürünün Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği 5. maddede belirtilen temel gereklere uygun olmadığı belirlendi.

İlgili madde şunları içeriyor:

-İnsan sağlığına ve güvenliğine zarar vermemesi,

-Elektromanyetik uyumluluk (EMC) sağlaması,

-Radyo spektrumunu verimli ve zararsız kullanması,

-Temel fonksiyonlarını güvenli şekilde gerçekleştirmesi,

-Uyumluluk beyanı ve teknik dosya gibi belgelerle desteklenmesi.