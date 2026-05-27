Siyasilerden ve Bakanlardan Kurban Bayramı Mesajları

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kurban Bayramı'nın birinci gününde çok sayıda siyasi isimden kutlama ve temenni mesajları geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Rabbimiz kesilen kurbanları, yapılan hacları ve kılınan bayram namazlarını kabul eylesin." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Rabbimiz kesilen kurbanları, yapılan hacları ve kılınan bayram namazlarını kabul eylesin. Büyüklerin hatırlandığı, küçüklerin sevindirildiği günler olsun. Bayramımız küskünlüklerin bitmesine, birliğe, dayanışmaya ve kardeşliğe vesile olsun. Kalplerimiz birbirine, Hakk'a ve hakikate yakınlaşsın."

'EN KALBİ DUYGULARIMLA TEBRİK EDİYORUM'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Aziz şehitlerimizin muhterem ailelerinin, kahraman gazilerimizin, aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin ve gönül coğrafyalarımızdaki bütün kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Bahçeli, MHP'nin NSosyal'deki hesabından paylaşılan Kurban Bayramı mesajında, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin muhterem ailelerinin, kahraman gazilerimizin, aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin ve gönül coğrafyalarımızdaki bütün kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bayram vesilesiyle, sevdiklerine ve ailelerine kavuşmak için yollara düşecek vatandaşlarımızın sağlıkla, huzurla ve güven içinde ulaşmalarını diliyorum. Rabbim kestiğimiz kurbanları kabul, dualarımızı makbul, kardeşliğimizi daim eylesin. Bayramımız, gönüllerimize dirlik, hanelerimize düzen, milletimize dayanışma, devletimize devam, mazlum coğrafyalara derman getirsin. Kurban Bayramımız mübarek olsun."

'İYİ GÜNLERİN BAŞLANGICI OLSUN'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kurban Bayramı'nı kutladı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Bu bayram insanlık için iyilikler ve güzellikler getirsin. Bayram, bilhassa Gazze için iyi günlerin başlangıcı olsun." ifadelerini kullandı.

'EN KALBİ DUYGULARIMLA TEBRİK EDİYORUM'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu mübarek günlerin toplumsal dayanışmamızı pekiştirmesini, milletçe kenetlenmemize vesile olmasını ve birlik ruhumuzu daha da güçlendirmesini temenni ediyorum. Adalet duygusunun merhametle yoğrulduğu, hakkaniyetin ve vicdanın rehber olduğu bir anlayışla, her bir vatandaşımızın huzuru, güveni ve adalete olan inancı için gayretle çalışmayı sürdürüyoruz. Başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu mübarek bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, barış ve esenlik getirmesini diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı Kılma' hedefi doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Kurban Bayramımız mübarek olsun."

'SEVİNÇLE BİR ARADA OLDUĞUMUZ NİCE BAYRAMLARA'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Büyüklerimizin hayır duasının, çocuklarımızın neşesinin, dayanışmanın eksik olmadığı, aynı sofranın etrafında her daim sevinçle bir arada olduğumuz nice bayramlara. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

''ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bolat, şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkemizin ticaretini büyütmek, üretim kapasitesini artırmak, ihracatımızı yeni rekorlarla buluşturmak ve aziz milletimizin refahını daha da yükseltmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak esnafımızdan üreticimize, çiftçimize, sanayicilerimizden ihracatçılarımıza ve tüketicilerimize kadar toplumumuzun her kesiminin yanında olmaya, adil, güçlü ve sürdürülebilir bir ticaret düzeni için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz."

Bolat, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını güçlendiren her adımın arkasında büyük bir emek, güçlü bir irade ve millete duyulan derin hizmet aşkı bulunduğunu vurgulayarak, "Bu vesileyle başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Hac vazifesini yerine getiren tüm vatandaşlarımızın ve Müslümanların Hac ibadeti makbul olsun inşallah. Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur ve bereket, gönül coğrafyamıza barış ve umut, tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun." ifadesini kullandı.

DERVİŞOĞLU VATANDAŞLARLA BAYRAMLAŞTI

Ankara'da, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Oran semtindeki Abdülkerim Kuzu Camii'nde bayram namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Dervişoğlu, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

'BAYRAMDA DEMOKRASİ VE ADALET DİLİYORUM'

Dervişoğlu, her bayramın bir önceki bayramı arattığını belirterek, "Bu mübarek günlerde bile insanların geleceğe dair umutlar yeşertebilmesini mümkün kılabilecek güzellikler, iyilikler yaşanmıyor" dedi. Sofralara bereket, hanelere mutluluk niyaz edildiğini anımsatan Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyle bir noktaya geldik ki artık hukuk, adalet, demokrasi temenni ediyoruz. Bu nereden nereye geldiğimizin de bir delilidir. Bu yönüyle bakıldığında da hukuksuzluğun, adaletsizliğin, demokrasi yoksulluğunun getirdiği sorunlar da her geçen gün artan bir biçimde kendini hissettirmeye devam etmektedir.

Ben insanlara bu bayramda huzur, bereket, mutluluk, demokrasi, adalet, hukukun yanında aynı zamanda bir de güzel ahlak temenni ediyorum. İftiradan uzak yaşamalarını temenni ediyorum. Allah yukarıda diyeceğim ama siz de biliyorsunuz ki Allah her yerdedir. O sebeple bu uyarımı ciddiye alması icap edenlerin de bu bayram gününün yüzü suyu hürmetine insanlaşmasını diliyorum."

'YARDIMLAŞMANIN ZİRVEYE ÇIKTIĞI BİR BAYRAMDIR'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından "Kurban Bayramı; fedakârlığın, merhametin, gönül birliğinin ve ortak vicdanın bayramıdır. Bugün, ihtiyaç sahibini gözetmenin, sofraları ve duaları paylaşmanın, kardeşliğimizi büyütmenin vaktidir. Her ırktan her milletten her dilden her renkten milyonlarca Müslümanın Arafat’ta insanlık tarihinin en büyük buluşmasını gerçekleştirdiği şu saatlerde Yüce Rabbimden; mübarek Kurban Bayramı’nın aziz milletimize, İslam âlemine ve bütün insanlığa barış, huzur, bereket ve hayırlar getirmesini niyaz ediyorum" notuyla paylaştığı videoda tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramını kutladı.

'GÖNÜLLER BİRLEŞİNCE UMUT BÜYÜR'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti teşkilatlarına Kurban Bayramı mesajı gönderdi.

Babacan, bir bayrama daha ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını, bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, dayanışmanın büyüdüğü, gönüllerin birbirine daha da yaklaştığı müstesna zamanlar olduğunu belirtti.

DEVA ailesi olarak, Türkiye'nin her köşesinde aynı inanca, aynı vicdana ve aynı umutlara omuz veren büyük bir kadro olduklarını belirten Babacan, şunları kaydetti:

"Tehditlerin, belirsizliklerin ve milletlerin geleceğini tehdit eden ağır sınamaların arttığı bir dönemde; memleketimizin huzurunu, birliğini ve istikbalini korumanın yolu kendi dayanışmamızı güçlendirmekten geçiyor. Çünkü biliyoruz ki gönüller birleşince yollar aşılır, zorluklar azalır, umut büyür. Bu kutlu yolculukta emeğiyle, fedakârlığıyla, sabrıyla mücadele veren her bir teşkilat mensubumuza gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerin gayreti, yarının güçlü Türkiye’sine duyduğumuz inancın en büyük teminatıdır. Bayramın; evlerinize huzur, gönüllerinize ferahlık, ülkemize kardeşlik getirmesini diliyorum. Nice bayramlarda aynı umutla, aynı kararlılıkla ve aynı birlik ruhuyla buluşmak dileğiyle… Kurban Bayramı'nız mübarek olsun."

'ZULÜMLERİN SONA ERMESİNİ DİLİYORUM'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Gazze'de yaralar henüz sarılmamış, bölgemizde sular durulmamışken; ülkemizde de kırgınlıkların arttığı ve toplumun gerildiği bir atmosferde Kurban Bayramı’na giriyoruz" ifadelerini kullandı.

Arıkan "Kurban Bayramı’nın ülkemizde ve bölgemizde yaşanan ekonomik sıkıntıların, adaletsizliklerin ve insanlığı yaralayan zulümlerin sona ermesine vesile olmasını diliyorum. Hakkın ve adaletin hâkim olduğu bir gelecekte; bayramın ülkemize huzur, milletimize umut, bölgemize barış ve insanlığa vicdan getirmesini temenni ediyorum. Milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun." dedi.

'BİRLİKTE NİCE BAYRAMLARA'

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Ağıralioğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Birlikte nice bayramlara… Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin öneminin hatırlandığı bayram günlerinin milletimize huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun…"

Ağıralioğlu, paylaşımına partililerle bayramlaştığı anların videosunu da ekledi.

'ZULMÜN, SOYKIRIMIN SON BULMASINI NİYAZ EDİYORUZ'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Doğu Türkistan'dan Filistin'e kadar bütün Türk ve İslam coğrafyalarında zulmün, soykırımın, katliamların son bulmasını niyaz ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Destici, paylaşımına eklediği yazılı mesajda, Gazze’de “on binlerce anne ve çocuğun katledildiğini”, İran’da ise “kız çocuklarının bulunduğu okul binasının bombalandığını” belirterek, “Vicdan sahiplerinin mutlu olabilmeleri çok kolay değil” ifadelerine yer verdi.

Destici, yazılı mesajında ayrıca, “Kötülüğü, zulmü, adaletsizliği ve acımasızlığı ancak sevgiyle, dayanışmayla; birbirimize ve değerlerimize sarılarak yenebiliriz ve yeneceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi