Siyasilerden Peş Peşe 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajları

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

1 Mayıs; alın terinin kıymetini bilen, emeği kutsal gören bir inancın mensupları olarak bizlere büyük bir sorumluluğu hatırlatmaktadır.

Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’in “İşçinin ücretini, alın teri kurumadan veriniz.” emri; çalışma hayatında adaletin, hakkaniyetin ve merhametin temel ölçüsüdür. Bizler; emeği yücelten, helal kazancı esas alan, kul hakkını gözetmeyi imanın bir gereği sayan bir medeniyetin temsilcileriyiz.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün; emeğin değer gördüğü, hakkın teslim edildiği, huzur ve kardeşliğin güçlendiği bir iklime vesile olmasını temenni ediyorum.

BAKAN KURUM: TÜM İŞÇİLERİMİZİN GÜNÜ KUTLU OLSUN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "11 şehir küllerinden doğarken, yeni evlerde umutlar yeşerirken, yüzler yeniden gülerken; her tuğlada, her sokakta, her yuvada işçi kardeşlerimizin alınteri var.

Ülkemizin 81 ilinde çalışan, üreten, emeğiyle bu toprakları güzelleştiren tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yürekten kutluyorum.”

IŞIKHAN: TÜRKİYE'NİN GERÇEK KAHRAMANLARI İŞÇİLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı. Bakan Işıkhan mesajında, "Dünyada ve ülkemizde dayanışmayı, emeği ve alın terini temsil eden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüzü kutluyor, bu önemli gün vesilesiyle büyük ve güçlü Türkiye'nin gerçek kahramanları olan işçi, memur ve tüm emekçi kardeşlerimi en kalbi duygularla, muhabbetle ve hürmetle selamlıyorum. Ülkemizin, milletimizin ve insanlığın selameti için gece gündüz çalışmayı emeklerin en değerlisi olarak gören yönetim anlayışımız çerçevesinde, Türkiye'de çalışan hakları konusunda bugüne kadar teşebbüs dahi edilmeyen birçok reformu hayata geçirip, alın terinin hakkını verme hususunda büyük bir mücadele yürüttük. Emeği sadece ücreti ödenmesi gereken bir araç olarak değil, aynı zamanda korunması, saygı gösterilmesi ve itibarı teslim edilmesi gereken bir değer olarak görerek, çalışanlarımızın maddi imkanlarının yanında sosyal haklarını ve onurunu da koruyacak her türlü politikanın hayata geçirilmesine öncülük ettik. İşçilerimizin ve memurlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hak ettikleri yaşam standardına ulaşmaları için her türlü düzenlemeyi hayata geçirdik. Bu kapsamda; mağdur edilmiş, haklarından yoksun bırakılmış, adil muamele görmemiş ne kadar çalışan varsa müdafii ve sesi yine biz olduk. Sosyal devlet anlayışının gerektirdiği şekilde bir taraftan koşulları iyileştirirken bir taraftan da sendikal özgürlüğün temini noktasında üzerimize düşeni tereddütsüz bir şekilde yerine getirdik. Çalışma hayatında, köklü sorunların çözümü noktasında 24 yıldır bilfiil ortaya koymuş olduğumuz icraatlar, bugün gerek tam bağımsız kalkınma yolculuğumuzun istikrarlı bir şekilde iyileşen seyrinde, gerekse yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın artan refah ve yükselen standartlarında tezahür etmektedir" ifadelerini kullandı.

Işıkhan, devamında şunları kaydetti:

"Çalışma barışı ve toplumsal barışı güçlendirme kararlılığıyla sosyal paydaşlarımız başta olmak üzere; yatırım, üretim, istihdam ekseninde tam bağımsız yerli ve milli kalkınmamıza omuz verecek, 'Türkiye Yüzyılı' idealimizi fikirden fiile dönüştürecek tüm yol arkadaşlarımızla birlikte gelecek hedeflerimize yürümeye ve iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Emeğin ve üretimin yüzyılını inşa etme kararlılığımızda bizleri cesaretlendiren ve motivasyon sağlayan Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve çalışanlarımızın alın teriyle yoğurulmuş bir temel üzerinde yükselecek Türkiye'ye olan sarsılmaz inancımızı bir kez daha yeniliyor, bu duygularla, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün barış, huzur ve kardeşlik içerisinde geçmesini diliyorum. Bugünün başta ülkemizdeki çalışanlarımız olmak üzere, dünyada özveri ve emeğiyle hayatını kazanan tüm işçiler ve memurlar için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

KURTULMUŞ: EMEK KALKINMANIN EN SAĞLAM GÜVENCESİDİR

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Emek; ülkemizin kalkınma yolculuğunun hem başlangıcı hem de en sağlam güvencesidir. Bilgisiyle, birikimi ve alın teriyle aziz milletimize hizmet eden; ülkemizin refahına ve geleceğine katkı sunan tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü saygıyla kutluyorum. Emeğin değerini bir kez daha idrak ettiğimiz bu anlamlı günde, toplumsal dayanışmamızın güçlenmesini ve birlik içinde daha müreffeh bir geleceğe hep birlikte yürümemizi temenni ediyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL: YA ONURLU YAŞAM YA BU KARA DÜZEN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla "Ya onurlu bir yaşam ya bu kara düzen" mesajını paylaştı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ya onurlu bir yaşam, ya bu kara düzen" ifadesini kullandı.

ALİ BABACAN: BİR ÜLKENİN GERÇEK GÜCÜ NEFES TÜKETEN EMEKÇİLERİDİR

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir ülkenin gerçek gücü, besmeleyle vardiyasına başlayan, yer altında ve üstünde nefes tüketen emekçilerdir, tezgah başında üretim yapan, tarlada alın teri döken işçilerdir, fert fert üretilen katma değerdir. Bütün emekçilerimizin 1 Mayıs Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

BURHANETTİN DURAN: GÜÇLÜ YARINLARA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, emeği yücelten bir anlayışla daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Alın teriyle yükselen her değerin ülkenin yarınlarını inşa eden güçlü bir temel olduğunu vurgulayan Duran, "Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, emeği yücelten bir anlayışla daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İletişim Başkanı Duran'ın paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işçilerle bir araya geldiği bir video da yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi