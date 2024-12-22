Siyasilerden Helikopter Faciası İçin Taziye Mesajları

Türkiye bir güne daha felaket haberiyle uyandı. Muğla’da Sağlık Bakanlığı’na bağlı ambulans helikopterinin hastaneye çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Feci olayın ardından siyasilerden de baş sağlığı mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Vefat eden personelimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın paylaşımı şu şekilde:

“Muğla’da Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kardeşimizin hayatını kaybettiği haberi yüreklerimizi dağladı. Vefat eden personelimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.”

Muğla’da Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kardeşimizin hayatını kaybettiği haberi yüreklerimizi dağladı.



Vefat eden personelimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileklerimi… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 22, 2024

CHP LİDERİ ÖZEL’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kazanın ardından yaptığı açıklamada, “Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak düşen ambulans helikopterde yaşamını yitiren 4 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum” diye yazdı.

Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak düşen ambulans helikopterde yaşamını yitiren 4 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. — Özgür Özel (@eczozgurozel) December 22, 2024

İYİ PARTİ LİDERİ MÜSAVAT DERVİŞOĞLU:

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda başsağlığı diledi. Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden iki pilot, bir doktor ve bir sağlık çalışanımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Başımız sağ olsun."

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden iki pilot, bir doktor ve bir sağlık çalışanımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum.



Ruhları şad, mekânları cennet olsun.



Başımız sağ olsun. — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) December 22, 2024

DEVA PARTİSİ LİDERİ ALİ BABACAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Muğla’da Sağlık Bakanlığı’na ait helikopterin Eğitim Araştırma Hastanesi’ne çarparak düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilotlarımıza, doktorumuza ve sağlık personelimize Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Muğla’da Sağlık Bakanlığı’na ait helikopterin Eğitim Araştırma Hastanesi’ne çarparak düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilotlarımıza, doktorumuza ve sağlık personelimize Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır diliyorum. — Ali Babacan (@alibabacan) December 22, 2024

İYİ PARTİLİ KÜRŞAD ZORLU: SAĞLIK CAMİAMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN

İYİ Parti Ankara milletvekili Kürşad Zorlu ise şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterin Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak düşmesi sonucu 4 görevlinin hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Bu menfur olayda hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Tüm sağlık camiamızın başı sağ olsun."

Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterin Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak düşmesi sonucu 4 görevlinin hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım.



Bu menfur olayda hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.… pic.twitter.com/25A5BvPL8V — Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) December 22, 2024

ENGİNYURT'TAN PAYLAŞIM

Bağımsız milletvekili Cemal Enginyurt ise, "Muğla ilimizde meydana gelen helikopter kazasında, 2 Pilot,1 Hekim ve 1 Sağlık Personeli hayatını kaybetmiş. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Geçmiş olsun Muğla" dedi.

Muğla ilimizde meydana gelen helikopter kazasında, 2 Pilot,1 Hekim ve 1 Sağlık Personeli hayatını kaybetmiş.

Ruhları şad, mekanları cennet olsun.

Geçmiş olsun Muğla. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) December 22, 2024

Kaynak: Haber Merkezi