Siyasilerden 6 Şubat Depremlerinin 3. Yılında Ortak Yas

Türkiye’yi derin bir yasa boğan 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden üç yıl geçti. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin yıl dönümünde acılar yeniden tazelenirken, siyasiler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ortak acıyı dile getirdi.

Aradan geçen üç yıla rağmen unutulmayan felakette, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitiren binlerce kişi anıldı. Siyasi isimler, yayımladıkları mesajlarda hayatını kaybedenleri rahmetle andı. İşte siyasilerin 6 Şubat mesajları…

"MİLLETİMİZE SÖZ VERDİK, TUTTUK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman’a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız. Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik.

Bugün Allah’ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk."

KURTULMUŞ: YASINIZ, YASIMIZDIR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6 Şubat depremlerinin 3. yıldönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepimizi derinden sarsan, milletimizin yüreğinde derin yaralar açan 6 Şubat depremlerinin sene-i devriyesinde hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyor, geride kalan ailelerimize Cenab-ı Allah’tan sabır niyaz ediyorum.

Acınız acımız, yasınız yasımızdır. Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da daima yanınızdadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza etsin" dedi.

YILMAZ: RAHMETLE ANIYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Asrın felaketi 6 Şubat depremleri anma programı vesilesiyle vekillerimiz, belediye başkanlarımız ve Gaziantep İslahiyeli kardeşlerimizle birlikteyiz. Büyük felaketin bıraktığı izler, aradan geçen 3 yıla rağmen hafızalarımızda canlılığını korurken, üstlendiğimiz sorumluluğu da her an bizlere hatırlatmaktadır.

Bu süre içinde asrın felaketi, milletimizin omuz omuza verdiği güçlü bir seferberlikle asrın dayanışmasına dönüşmüştür. Bu büyük inşa ve ihya hamlesine güçlü liderliğiyle yön veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyor; sürecin her aşamasında sorumluluk üstlenen tüm kurumlarımıza, STK’larımıza ve vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum."

“TÜM ZORLUKLARI AŞACAĞIZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: El ele, omuz omuza yaralarımızı birlikte sardık. Asrın Felaketi’nin izlerinin silinmesi, vatandaşlarımızın geleceğe umutla bakabilmesi için durmaksızın çalıştık, çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın liderliğinde, bölge illerimizin yanındayız. Her zaman olduğu gibi milletçe tüm zorlukları aşacağız. Bu vesileyle hayatını kaybeden canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, kıymetli ailelerine sabır ve metanet diliyorum.

"HER CANI RAHMETLE ANIYORUM"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz her canı rahmetle, özlemle anıyorum, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Türkiye’nin yasını, Türkiye’nin dayanışmasına çeviren milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Allah böyle bir acıyı bir kez daha yaşatmasın, ülkemizi her türlü afetten korusun.

“YARALARI ASRIN BİRLİKTELİĞİ İLE SARDIK”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: 11 ilimizde derin izler bırakan, yüreğimizi yakan 6 Şubat depremlerinin ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın liderliğinde, sarsılmaz bir inançla düştüğümüz yerden kalktık. Asrın felaketinin açtığı yaraları asrın birlikteliği ile sardık. Sokaklarımızı, evlerimizi, hayatlarımızı hep birlikte yeniden inşa ettik. Biz tek yürek olunca gücüyle dünyayı kendine hayran bırakan büyük bir milletiz. Şehirlerimiz tamamen ayağa kalkana, tüm vatandaşlarımız huzurla geleceğe bakana kadar durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, aziz milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin, bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın.

“86 MİLYONUN ORTAK ACISI”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 6 Şubat tarihinden bugüne; her birimizin yüreğinde derin bir acı var. Öpmeye kıyamadığımız yavrularımızı toprağa verdik. Hayır duasını beklediğimiz, analarımızı, babalarımızı Rahmet-i Rahman’a uğurladık. Yaşanan bu büyük acı sadece deprem bölgesindekilerin değil, 86 milyonun ortak acısı oldu. İşte o güçle; enkaz başında omuz omuza verdik. İşte o güçle; bir lokmayı bölüştük. İşte o güçle; “yeniden” dedik, “diriliş” dedik, “kalkacağız” dedik. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın liderliğinde; güçlü bir iradenin, bir umudun, bir dirilişin canlı şahitleri olarak; “Asrın felaketi” gibi büyük bir imtihanı “Asrın İnşası”na dönüştüren eşsiz bir başarı hikâyesini tüm dünyaya ilan ettik. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabr-ı cemil niyaz ediyorum."

"HALA AYNI SIZIYLA"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Adıyaman’dayız. Acının saati 04.17’de kaybettiğimiz canlarımız için hep beraber yürüdük, dualar ettik. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Hâlâ aynı sızıyla, hâlâ bir arada…

"EN AĞIR FELAKETLERDEN BİRİ"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: 6 Şubat 2023’te yaşadığımız deprem felaketi, Cumhuriyet tarihimizin en ağır felaketlerinden biri olarak hafızalarımıza kazınmıştır. Bu büyük yıkım; yönetim tercihlerinin, ihmallerin ve denetimsizliğin acı bir sonucudur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, acıyı omuz omuza taşıyan aziz milletimizin yükünü yürekten paylaşıyorum.

"CANLARIMIZI UNUTMUYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Asrın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızı unutmuyoruz. Kaybettiğimiz canlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun.

HATİMOĞULLARI: BİZ BURADAYIZ UNUTMADIK

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: "6 Şubat depremlerinin 3. yılında, yitirdiklerimizi anmak ve acılarımızın ortaklığında yaralarımızı sarmak için Adıyaman’dayız. Biz buradayız; çünkü unutmadık! Buradayız; çünkü kaybettiklerimize, yarım kalan hayatlara borcumuz var! Depremi felakete dönüştüren ihmaller zincirinin sorumluları yargılanana, adalet sağlanana dek mücadelemizi sürdüreceğiz!”

ÖZDAĞ: ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: "Zafer Partisi olarak, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, acısı halen taptaze olan Hatay halkıyla bir arada anma törenlerine katıldık. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum."

Kaynak: Haber Merkezi