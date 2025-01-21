Siyasi Partilerden Yangın Felaketi için Başsağlığı Mesajları

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 66 kişi feci şekilde can verdi. Siyasi partiler yangın felaketi için başsağlığı mesajları yayımladı. İşte o mesajlar...

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Siyasi Partilerden Yangın Felaketi için Başsağlığı Mesajları

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 12 katlı ahşap bir otelde çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Bakan Yerlikaya, yangında can kaybının 66'ya, yaralı sayısının 51'e yükseldiğini açıkladı.

Tüm Türkiye felaketi korku içinde takip ederken siyasi partilerden de tepki ve başsağlığı mesajları geldi. İşte siyasi partilerin Bolu paylaşımları…

CHP

Milletçe yüreğimiz dağlandı... Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden 66 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Başımız sağ olsun

AKP

AKP Genel Başkanları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı yeniden gönderdi.

İYİ PARTİ

MHP

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TİP

TİP, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Bolu Kartalkaya’da bir otelde çıkan yangında yaşamını yitiren yurttaşlarımız olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yangına sebep olan olası ihmallerin ve sürecin takipçisi olacağız." ifadelerine yer verirken bir gönderi daha paylaştı.

DEM PARTİ

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Acımız büyük, çok üzgünüz Bolu Kartalkaya’da bulunan bir otelde çıkan yangında 66 yurttaşımız yaşamını yitirmiş ve 51 yurttaşımız yaralanmıştır. Yaşamını yitirenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Ağır ihmallerin ve denetimsizliğin bu felaketi yarattığı açıktır. Soruşturmalar hızla sonuçlanmalı, ihmali ve sorumluluğu olanlar en kısa sürede yargılanarak cezalandırılmalıdır." denildi.

ZAFER PARTİSİ

Kaynak: Haber Merkezi

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