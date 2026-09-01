Siyasette 'Haram Para' Depremi: Muharrem İnce Konuştu, Ortalık Karıştı

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Ankara kulisleri ve iç siyaset, 'helal-haram para' tartışmasının alevlenmesiyle yeni bir kriz sarmalına girdi. CHP'li Muharrem İnce'nin geçmiş günlerde yaptığı açıklamaların, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e ve yeni kurulan diğer siyasi yapılara bir gönderme olduğu iddiaları siyaset arenasındaki tansiyonu fırlatmıştı. Özgür Özel'in canlı yayındaki kırgınlık ifadelerinin ardından sessizliğini bozan İnce, tv100 ekranlarına yaptığı özel açıklamalarla bombayı patlattı.

'HARAM PARA TEKLİFİ ÇOK GELDİ, KİMSEYİ KASTETMEDİM'

Tartışmaların odağındaki Muharrem İnce, tv100 yorumcusu ve gazeteci Hacı Yakışıklı'ya yaptığı çok özel ve çarpıcı açıklamada, sözlerinin arkasında durduğunu ancak herhangi bir lideri hedef almadığını savundu.

İnce, "Ben Balıkesir'deki konuşmamda başka hiçbir siyasi lideri veya partiyi kastetmedim. Tamamen kendi yaşadıklarımı anlattım. Memleket Partisi'ni kurarken dürüst ve helal para bulmakta gerçekten çok zorlandım. Buna karşılık bana perde arkasından haram para teklifi çok geldi. Ben sadece kendimi, kendi namuslu mücadelemi anlattım" ifadelerini kullandı.

'DİĞER LİDERLER BENİM 10 KATIM PARA HARCADI'

İnce, tv100'ün bir diğer yorumcusu ve gazeteci Barış Yarkadaş'a yaptığı açıklamada ise siyasi partilerin harcama limitlerine dair çarpıcı bir kıyaslamaya gitti.

Memleket Partisi'ni kurarken 5 yılda 73 ilde örgütlendiklerini ve il başkanlıklarına genel merkezden tek kuruş göndermediklerini belirten İnce, "Herkes harcamasını kendi cebinden yaptı. 5 yılda toplam sadece 12 milyon TL harcadık, hesaplarımız incelendi ve ibra edildi. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Ümit Özdağ ve Yavuz Ağıralioğlu partilerini kurarken benim tam 10 katım para harcadılar. Ancak ne ilginçtir ki bu para mevzusu mecliste sadece bana soruldu, üstelik bana olmayan parayı soruyorlar" diyerek sitem etti.

'MUHARREM İNCE PARTİNİN EVLADIDIR'

Polemiğin diğer ucunda yer alan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise dün katıldığı canlı yayında İnce ile aralarındaki mesaj trafiğini doğrulamış ve ılımlı mesajlar vermişti.

İnce'nin kendisine bizzat mesaj atarak kastının sadece Memleket Partisi dönemindeki kişisel zorluklar olduğunu belirttiğini söyleyen Özel, "O böyle dedikten sonra ben niyet sorgulayamam. Muharrem İnce çok zorlu siyasi süreçlerden geçti, büyük mücadeleler verdi. Ben onun hakkında hiçbir zaman kötü konuşmadım, çünkü o bu partinin bir evladıdır. Eski dosttan düşman olmaz" ifadelerini kaydetmişti.