Siyasetçi ve Sanatçılardan Güneri Cıvaoğlu İçin Veda Mesajı

Türk basınının usta ismi 84 yaşındaki Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti. Siyasetçiler ve sanatçılardan Güneri Cıvaoğlu'na veda mesajları geldi.

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Siyasetçi ve Sanatçılardan Güneri Cıvaoğlu İçin Veda Mesajı

Türk basınının usta isimlerinden Güneri Cıvaoğlu, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. 85 yaşındaki gazeteci bu sabah hayatını kaybetti. Cıvaoğlu'nun vefatının ardından ünlü isimlerden ve siyasetçilerden veda mesajları geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından "Türk basınının önemli isimlerinden duayen gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" diye yazdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başsağlığı mesajı şöyle:

"Türk basınının duayen isimlerinden, gazeteciliğin usta kalemlerinden Güneri Civaoğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Ünlü Besteci Fazıl Say ise şu ifadeleri kullandı:

Şarkıcı Deniz Seki de Cıvaoğlu için "Hayata bakışın, mizahın, insan sevgisiyle dolu duruşun asla unutulmayacak" dedi.

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