Siyaset Arenasının 1 Numaralı Gündemi! SHP'nin Arkasında Olduğu İddia Edilen İsim Konuştu

Yeniden kurulan Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) Türkiye’nin gündemine oturdu. SHP’nin CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibi tarafından kurulduğu ve CHP’ye karşın bir adım atılacağı iddia edildi. Hatta SHP’nin kurucularından birinin eski Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu olduğu öne sürüldü. Bülent Kerimoğlu bu iddialara yanıt verdi.

İDDİALARA İLK YANIT

SHP ile hiçbir bağının olmadığını söyleyen Bülent Kerimoğlu, “Benim asla dahlim yok. Böyle bir girişimim olsaydı asla söylemekten çekinmezdim. Ben halen Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim. Cumhuriyet Halk Partisi bizim evimiz. Asla evimden gitmem. Birileri kendi aklınca kendi düşüncelerini ortaya atıyor. Bizler, ben başka bir partinin kuruluşunda nasıl yer alabilirim” dedi.

'EVİMDEN NEDEN GİDEYİM?'

Kerimoğlu, “Geçen gün bir gazeteci benimle beraber Battal İlgezdi, Ali Kılıç gibi isimlerin SHP’nin kuruluşunda yer aldığımıza dair iddiaları sordu. Ben de kendisine yanıt verdim. Battal İlgezdi’yi Kurultay akşamından sonra ne gördüm ne de konuştum. Bunun mümkün olmayacağını aktardım. Ancak o konuşmam sırasında sol siyasetin yükselişinden memnun olacağımı, SHP’nin de Türkiye siyasetinde çok önemli bir yere sahip olduğunu aktardım. Bu konuşmam bir yerlere çekilmek isteniyorsa ben bilemem. Ancak partim birinci parti olmuşken, evimden neden gideyim? Bu iddialar asla doğru değil” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem