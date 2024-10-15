Siyah Altın Hasadı Başladı: 250 Ağaçtan Tek Tek Toplandı
Zeytin hasadının başlamasıyla birlikte 2024-2025 ürün alım sezonuna giren Marmarabirlik, zeytin üreticileri için 1 kilogram zeytinin üretim maliyetini 34,20 TL olarak açıkladı. Marmarabirlik, maliyet hesaplarını 10 dönümlük bir zeytinlik ve 250 ağaç üzerinden değerlendirdi.
Kaynak: İHA
Hesaplamalarda, gübreleme maliyeti 19 bin 800 TL, budama 25 bin TL, ilaçlama 26 bin TL, sulama 20 bin TL, akaryakıt 25 bin TL ve hasat 99 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca amortisman gideri 10 bin TL ve toplam masrafların %45'i oranında 48 bin 800 TL faiz maliyeti de eklendi. Bu verilere göre, 10 dönüm zeytinlik için toplam gider 273 bin 600 TL oldu.
SPEKÜLASYONLARA KARŞI UYARI
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, piyasada zeytin maliyetleri üzerine yapılan spekülasyonlara dikkat çekti. Asa, “Zeytin az olduğunda ağaç başına verim düşer ve dönüm başı maliyet artar; zeytin fazla olduğunda ise verimlilik artar ve maliyet düşer.
Ancak doğru bir değerlendirme yapmak için ağaç başına alınan verim ve dönüm başı hesaplamalar doğru verilmelidir” dedi. Marmarabirlik olarak sahadan elde edilen verilerle gerçekçi maliyet hesaplamaları yaptıklarını ve üreticiyi mağdur etmeyecek şekilde politikalar geliştirdiklerini ifade etti.
VERİMLİLİK ARTIŞI KANITLANMIŞTIR
Asa, manipülatif rakamların üreticiyi yanıltmak amacıyla kullanıldığını belirterek, bu yıl açıklanan verimlilik rakamlarının geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında yüksek olduğunu vurguladı. Geçen yıl kooperatiflerden alınan rekolte beyanı 44 bin 864 ton iken, bu yıl bu rakamın 96 bin tona ulaştığını belirten Asa, bunun verimlilik artışının bir kanıtı olduğunu ifade etti.