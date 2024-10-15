Siyah Altın Hasadı Başladı: 250 Ağaçtan Tek Tek Toplandı

Hesaplamalarda, gübreleme maliyeti 19 bin 800 TL, budama 25 bin TL, ilaçlama 26 bin TL, sulama 20 bin TL, akaryakıt 25 bin TL ve hasat 99 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca amortisman gideri 10 bin TL ve toplam masrafların %45'i oranında 48 bin 800 TL faiz maliyeti de eklendi. Bu verilere göre, 10 dönüm zeytinlik için toplam gider 273 bin 600 TL oldu.