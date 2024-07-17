Sivil Polisle Esnaf Birbirine Girdi: Karakolluk Oldular!

Eskişehir'de Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Alkış Sokak üzerinde trafikte ailesiyle birlikte dolaşan sivil polis memuru ile bölgede aracı bulunan esnaf arasında yol verme tartışması çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucunda sivil polis memuru aracını yolun kenarına çekip esnaf ile konuşmaya başladı. Gittikçe büyüyen tartışmaya çevredeki diğer esnaf da dahil oldu. Kendisine yumruk atıldığını öne süren polis memuru 112'yi arayarak olayı ihbar etti. Esnafın bir bölümü konunun büyümemesi adına sivil polis memurunu sakinleştirmeye çalıştı.

TARTIŞMA KARAKOLDA BİTTİ

Polis ekiplerinin gelmesinin ardından taraflar birbirlerinden şikayetçi olduklarını belirtti. Konuyla ilgili bir esnaf araçla karakola götürülürken, sivil polis memuru darp raporu almak üzere kendi otomobiliyle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gitti.

Kaynak: İHA