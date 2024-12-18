‘Sivil Polisiz’ Deyip Hamile Kadına Dehşeti Yaşattılar! ‘Yanıma Geldi, Zorladı Sonra…’

İstanbul Ataşehir’de Mustafa Kemal Caddesi'nde saat 16.25 sıralarında T.A.B ve E.B.B. isimli şüpheliler, sivil polis olduklarını söyleyerek 31 yaşındaki 5 aylık hamile Şeyda Şahin ile konuştu. 2 şüpheli, hamile kadından kendilerini Gülçin Özkan adında bir kadının yanına götürmesini istedi.

Şüphelilerin polis olmadığını anlayan Şeyda Şahin, bir mağazaya sığındı ve eşini aradı. Şeyda Şahin’in olay yerine gelmesinin ardından şüpheliler ile arasında tartışma çıktı. Şüphelilerden biri, hamile kadının eşi İbrahim Şahin’i sol bacağından vurarak yaraladı, kurşun ise cebindeki telefona isabet etti.

Olay sonrası kaçan ve kardeş oldukları öğrenilen şüpheliler T.A.B ve E.B.B. işlettikleri büfede yakalanarak gözaltına alındı. Bacağından yaralanan İbrahim Şahin ise hastanede tedavi altına alındı.

“BEN POLİSİM KİMLİK GÖSTERMEYECEĞİM DİYOR”

5 aylık hamile Şeyda Şahin ve eşi İbrahim Şahin, korku dolu anları anlattı. Şahin “Dün saat 15.30 sıralarında eşim arkasından takip eden bir kişi tarafından tacize uğradı. Kendini sivil polis olarak tanıtıyor. 'Gelmek zorundasınız' diyor. Oradan çıkan bir esnaf bunun böyle olmayacağını polis ise eğer kimliğini göstermesi gerektiğini söylüyor. O da 'Sizlik bir sorun yok, ben polisim kimlik göstermeyeceğim' diyor. Ondan sonra orada esnaf sahip çıktığı için sivil polis denen şahıs gidiyor” dedi.

“SİLAHINI ÇIKARTTIĞINI GÖRÜNCE SİLAHINA SARILDIM”

Şüphelinin koluna girerek “Madem sivil polissiniz, bana kimliğini gösterin. Benimle uğraşmayın, sorunuz kötü olur' dediğini belirten” İbrahim Şahin şöyle konuştu: O insan benim eşim, gebe. Yani ne olursa olsun bana bir açıklama yapılabilir, polis iseniz kimliğinizi gösterin. Değilseniz de sebebini söyleyin' dedim. Orada aramızda tartışma çıktı, kavga ettik. Beni vuran şahıs sorgusuz sualsiz silahını çıkardı. Ben de silahını çıkarttığını görünce silahına sarıldım. Ön cebime isabet etti. Allahtan da orada telefonun varmış da telefona isabet etti. Telefon parçaları, bacağımda ve telefon darbesiyle beraber bacaktaki kaba kemik kırılıyor. 5 gün içerisinde ameliyata geçeceğim.

“BANA SİVİL POLİSİM DEDİ”

Sokak ortasında dehşeti yaşayan 5 aylık hamile Şeyda Şahin ise o anları şöyle anlattı: Yolda yürürken ben akrabama gidecektim çay içmeye. Bir anda beyefendi benim yanıma geldi. Beni Gülçin Özkan'ın yanına götürmeni istiyorum dedi. Götür dedi, zorladı. 'Beyefendi dedim ben sizi tanımıyorum, kimsiniz?' dedim. Beni dedi götüreceksin. Ondan sonra bana sivil polisim dedi. Dedim ki 'Beyefendi ama ben sizi tanımıyorum, siz beni tanıyor musunuz?' diye sordum. Tanıyıp tanımadığımı söylemedi bana. Esnaf zaten korktuğu için hiçbir şey yapamadı. Bir tane esnaf sahibi çıktı kapıya. O dedi 'Ne oluyor kardeş?' dedi. O da 'seni ilgilenmez birader' dedi. Adam içeri girdi korkudan. Hamileyim dedim. 'Gebe olman beni ilgilendirmez' dedi.

İKİSİNİN DE SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Genç kadına saldıran şüphelilerden T.A.B.'nin 'kasten yaralama', 'tehdit', 'yağma', 'kötü muamele' suçlarından toplam 10 adet, E.B.B.'nin ise 'tehdit', 'kasten yaralama' suçlarından toplam 7 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA