Sivas'taki Operasyonda Adeta Cephanelik Bulundu

Sivas'ta polisin operasyonunda çok sayıda silah ele geçirildi.

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Sivas'taki Operasyonda Adeta Cephanelik Bulundu

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 31 Ağustos - 1 Eylül 2024 tarihleri arasında vatandaşın can ve mal güvenliğini temin etmek meydana gelebilecek olayların önüne geçmek amacıyla bir çok operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda; dört adet bıçak, 6 farklı marka ve çapta tabanca 3 adet kurusıkı tabanca 1 adet av tüfeği ve bu silahlara ait toplam 108 adet fişeğe el konuldu. Operasyonlar kapsamında 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, 3 şahıs hakkında ise Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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