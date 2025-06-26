Sivas'ta Korkutan Deprem! Kandilli ve AFAD İlk Verileri Duyurdu

Sivas Örenlice-Ulaş mevkiinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Kandilli depreme ilişkin ilk verileri paylaştı.

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Sivas'ta Korkutan Deprem! Kandilli ve AFAD İlk Verileri Duyurdu
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Sivas’ın Örenlice-Ulaş mevkiinde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Kandilli Rasathanesi, depreme ilişkin ilk bilgileri paylaşırken, depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı.

Depremin derinliği ise 7.4 kilometre oldu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

AFAD’ın verilerinde depremin derinliğinin 7.07 kilometre olduğu kaydedildi.

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Kütahya Simav'da Yine DepremKütahya Simav'da Yine DepremGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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