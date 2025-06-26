Sivas'ta Korkutan Deprem! Kandilli ve AFAD İlk Verileri Duyurdu
Sivas Örenlice-Ulaş mevkiinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Kandilli depreme ilişkin ilk verileri paylaştı.
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Sivas’ın Örenlice-Ulaş mevkiinde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Kandilli Rasathanesi, depreme ilişkin ilk bilgileri paylaşırken, depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı.
Depremin derinliği ise 7.4 kilometre oldu.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
AFAD’ın verilerinde depremin derinliğinin 7.07 kilometre olduğu kaydedildi.
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Kaynak: Haber Merkezi
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