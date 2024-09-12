Sivas'ta Korkutan Deprem

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.

Sivas'ta Korkutan Deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 22.21'de meydana gelen depremin derinliği 5.0 km olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise 3.2 büyüklüğündeki depremin yerin 9.69 km derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

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