Sivas'ta Korkutan Deprem
Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 22.21'de meydana gelen depremin derinliği 5.0 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 11, 2024
SENYURT-ULAS (SIVAS) https://t.co/JnD5K37xh3
11.09.2024, 22:21:51 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise 3.2 büyüklüğündeki depremin yerin 9.69 km derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.