Sivas'ta Korkunç Kaza: 3 Ölü 2 Yaralı

Sivas’ta iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye görre, Çeltek köyü mevkiinde saat 20.30 sıralarında, Musa Bal (54) yönetimindeki 58 AT 879 plakalı hafif ticari araç ile Özkan Şahinkaya yönetimindeki 58 AHB 600 plakalı Volkswagen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücüler Musa Bal ve Özkan Şahinkaya ile eşi Ayşe Şahinkaya olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki M.Ş. ve B.Ş. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Sivas’taki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, Vali Yardımcısı İlhami Doğan ve İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın da olay yerine gelerek ekiplerden kazayla ilgili bilgi aldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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Sivas Trafik kazası
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