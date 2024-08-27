Sivas'ta Kimyasal Panik! Özel Kıyafetli Ekipler Harekete Geçti

Sivas Zara'da tarımda kullanılan kimyasal ilaç kutuları dereye atıldı. Ekipler kimyasal nedeniyle özel kıyafetleriyle harekete geçti. Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Sivas'ta Kimyasal Panik! Özel Kıyafetli Ekipler Harekete Geçti

Sivas'ın Zara ilçesinde tarımsal ilaçlamada kullanılan bazı kimyasal ilaç kutuları dereye atıldı. Bölge sakinleri durumu Sivas AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri özel kıyafetlerini giyerek atılan ilaç kutularını topladı.

Kısa süreliğine paniğe neden olan kutuların boş olduğu anlaşıldı. Dere kimyasal ilaçlardan temizlenirken yapılan incelemelerde bir olumsuzluğa rastlanmadı.

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Kaynak: İHA

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