Sivas'ta Kara Liste Kabarıyor: Kene Virüsünden 5. Can Kaybı

Sivas'ta kene yapışması sonucu rahatsızlanan ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle yoğun bakımda tedavi gören 52 yaşındaki Lokman Sönmez yaşam mücadelesini kaybetti. Bu ölümle birlikte, kentte kene kaynaklı can kaybı sayısı 5'e yükseldi.

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Sivas'ta Kara Liste Kabarıyor: Kene Virüsünden 5. Can Kaybı
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kene vakalarında yaşanan endişe verici tırmanış, Sivas'ta bir kez daha ölümle sonuçlandı.

KENE ISIRMASINDAN BİR HAFTA SONRA FENALAŞTI

Edinilen bilgilere göre olay, Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde meydana geldi. Köyde geçimini hayvancılıkla sağlayan, 3 çocuk babası Lokman Sönmez'e (52) yaklaşık bir hafta önce kene tutundu. Kene ısırmasından bir süre sonra evinde aniden rahatsızlanan Sönmez, durumu fark eden yakınları tarafından vakit kaybetmeden Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Koyulhisar Devlet Hastanesi'ndesi ilk müdahalenin ardından durumu ağırlaşan Sönmez, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan ve günlerdir virüsle mücadele eden Lokman Sönmez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Hastane morgundan yakınları tarafından teslim alınan Sönmez’in cenazesinin, Çaylı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

SİVAS'TA 5. KKKA ÖLÜMÜ

Lokman Sönmez'in acı kaybı Sivas'ta bu yıl 5. kene kaynaklı ölüm oldu. Uzmanlar, özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar ile büyükşehirlerden memleketlerine gelen vatandaşları keneye çıplak elle dokunmamaları ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları konusunda önemle uyarıyor.

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Kaynak: AA

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