Sivas'ta İşçi Minibüsü Uçuruma Yuvarlandı! 3 Ölü, 18 Yaralı

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Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Geminbeli Geçidi Şarköy mevkiinde bir kaza meydana geldi. Şanlıurfa’dan fındık toplamak için Ordu’ya giden tarım işçilerini taşıyan 21 UA 412 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı.

Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 ağır olmak üzere toplam 18 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Suşehri ve Zara devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: DHA-İHA