Sivas'ta İşçi Minibüsü Uçuruma Yuvarlandı! 3 Ölü, 18 Yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 18 kişi de yaralandı.
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Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Geminbeli Geçidi Şarköy mevkiinde bir kaza meydana geldi. Şanlıurfa’dan fındık toplamak için Ordu’ya giden tarım işçilerini taşıyan 21 UA 412 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı.
Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 ağır olmak üzere toplam 18 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Suşehri ve Zara devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: DHA-İHA
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